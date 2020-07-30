В Польше украли и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

В польском городе Легница неизвестные украли с кладбища скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает местный портал fakty.lca.pl .

Отмечается, что случилось это минувшей ночью. Скульптура была частью открытой экспозиции музея. Вскоре часть монумента обнаружили. Вандалы оставили себе голову. Выбросили только туловище. Хулиганов ищут.

Он предложил решить этот вопрос на уровне дипломатических консультаций между посольствами.

Глава Минобороны Чехии заявил, что передать России памятник Коневу невозможно Он предложил решить этот вопрос на уровне дипломатических консультаций между посольствами.

А в Чехии 3 апреля был осквернён памятник маршалу Коневу. Группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков.