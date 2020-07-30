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Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США над Чёрным морем

В прошлый раз аналогичный инцидент произошёл всего три дня назад.

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Фото © Russianplanes.net / Вадим Савицкий

Российский истребитель Су-27 в очередной раз был поднят на перехват иностранных военных самолётов близ российской границы. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошёл в небе над Чёрным морем. Отмечается, что, приблизившись к воздушным судам, российский лётчик идентифицировал их как самолёт-разведчик RC-135 и патрульный Р-8А "Посейдон". Оба борта принадлежат ВВС США.

Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Су-27 вернулся на базу, когда "гость" взял обратный курс.

Нарушения государственной границы России американскими самолётами-разведчиками не допущено, — добавили в Минобороны.

В последний раз аналогичный случай был зафиксирован 27 июля. Тогда российский Су-27 перехватил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон", который приблизился к государственной границе РФ.

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