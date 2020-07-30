Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 в очередной раз был поднят на перехват иностранных военных самолётов близ российской границы. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошёл в небе над Чёрным морем. Отмечается, что, приблизившись к воздушным судам, российский лётчик идентифицировал их как самолёт-разведчик RC-135 и патрульный Р-8А "Посейдон". Оба борта принадлежат ВВС США.

— Нарушения государственной границы России американскими самолётами-разведчиками не допущено, — добавили в Минобороны.