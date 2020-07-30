В России начали выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца. Об этом Autonews рассказали водители.
В верхней части документа надпись "Водительское удостоверение" продублирована на русском, французском и английском языках. Это соответствует нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой в 1968 году в Вене. Согласно её правилам, жители ратифицировавших её стран могут путешествовать по ним с правами национального образца. В список государств входит и Россия.
Просроченные водительские права будут действовать в России до конца годаСоответствующий приказ МВД касается документов с истечением срока в период с 1 февраля по 15 июля.
Напомним, ранее стало известно, что в МВД пока не готовы частично приравнять водительские права к паспорту. Предполагалось, что новая норма позволяла бы использовать документ при осуществлении некоторых банковских операций.