В России начали выдавать водительские права нового образца

В верхней части документа надпись "Водительское удостоверение" продублирована на русском, французском и английском языках. Это соответствует нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой в 1968 году в Вене. Согласно её правилам, жители ратифицировавших её стран могут путешествовать по ним с правами национального образца. В список государств входит и Россия.