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На МКАД столкнулись легковой автомобиль и уборочный комбайн. Погибли три человека — видео

На место происшествия прибыл спасательный вертолёт. Движение перекрыто.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на 98-м километре МКАД в районе нацпарка "Лосиный Остров" столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и уборочный комбайн. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице, в ДТП погибло три человека.

По информации Департамента транспорта Москвы, автомобиль наехал на стоящую машину, сейчас движение перекрыто. На кадрах с места ДТП, которые поступили в распоряжение Лайфа, видно, что капот у авто Toyota полностью смят.

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Машина с 18 пассажирами столкнулась с КамАЗом.

На месте происшествия работают спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД. Прибыл также вертолёт для эвакуации пострадавших. Причины аварии выясняются.

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