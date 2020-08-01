На МКАД столкнулись легковой автомобиль и уборочный комбайн. Погибли три человека — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на 98-м километре МКАД в районе нацпарка "Лосиный Остров" столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и уборочный комбайн. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице, в ДТП погибло три человека.

По информации Департамента транспорта Москвы, автомобиль наехал на стоящую машину, сейчас движение перекрыто. На кадрах с места ДТП, которые поступили в распоряжение Лайфа, видно, что капот у авто Toyota полностью смят.