"Миша загипнотизирован". Охлобыстин рассказал о давлении адвоката на Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, оказывает на актёра сильное давление. Об этом сообщил актёр Иван Охлобыстин.

— Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет, — передаёт Пятый канал его слова.

Как отметил Охлобыстин, Ефремов казнит себя за случившееся и не отрицает вину. По его словам, актёр даже хочет в тюрьму, потому что у него развился "синдром Раскольникова".