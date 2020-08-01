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"Миша загипнотизирован". Охлобыстин рассказал о давлении адвоката на Ефремова

По его словам, актёр казнит себя за произошедшее и даже готов оказаться за решёткой.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, оказывает на актёра сильное давление. Об этом сообщил актёр Иван Охлобыстин.

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Защита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.

Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет, — передаёт Пятый канал его слова.

Как отметил Охлобыстин, Ефремов казнит себя за случившееся и не отрицает вину. По его словам, актёр даже хочет в тюрьму, потому что у него развился "синдром Раскольникова".

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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