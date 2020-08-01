"Миша загипнотизирован". Охлобыстин рассказал о давлении адвоката на Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, оказывает на актёра сильное давление. Об этом сообщил актёр Иван Охлобыстин.
Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял ЕфремовЗащита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.
— Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет, — передаёт Пятый канал его слова.
Как отметил Охлобыстин, Ефремов казнит себя за случившееся и не отрицает вину. По его словам, актёр даже хочет в тюрьму, потому что у него развился "синдром Раскольникова".
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.