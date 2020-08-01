Больше не будет "Анархии". Охлобыстин рассказал, что изменилось в "Современнике" без Ефремова

Из репертуара театра "Современник" исчез спектакль "Анархия", в котором одну из главных ролей играл Михаил Ефремов. Об этом "Известиям" рассказал актёр Иван Охлобыстин.

— Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов, — сказал Охлобыстин и добавил, что такое решение принял режиссёр Гарик Сукачёв.

Помимо "Анархии", постановленной по пьесе английского драматурга Майка Пэкера "Дисфункционалы", Ефремов играл в спектаклях "Амстердам" и "Не становись чужим". Также он был режиссёром спектакля "Дюма", поставленного по пьесе Охлобыстина.