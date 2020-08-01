Больше не будет "Анархии". Охлобыстин рассказал, что изменилось в "Современнике" без Ефремова

Из репертуара театра "Современник" исчез спектакль "Анархия", в котором одну из главных ролей играл Михаил Ефремов. Об этом "Известиям" рассказал актёр Иван Охлобыстин.
— Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов, — сказал Охлобыстин и добавил, что такое решение принял режиссёр Гарик Сукачёв.
Помимо "Анархии", постановленной по пьесе английского драматурга Майка Пэкера "Дисфункционалы", Ефремов играл в спектаклях "Амстердам" и "Не становись чужим". Также он был режиссёром спектакля "Дюма", поставленного по пьесе Охлобыстина.
Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял ЕфремовЗащита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.