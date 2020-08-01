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Суд в Крыму арестовал организатора перевозок после смертельного ДТП с автобусом

Машина с 18 пассажирами столкнулась с КамАЗом.

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Фото © LIFE

Организатор пассажирских перевозок в Крыму задержан после аварии с автобусом, в которой погибло девять человек и столько же были травмированы, сообщает СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

В МЧС объяснили, как избежать ДТП

Специалисты посоветовали использовать периферийное зрение при движении на трассе.

31 июля микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер", следовавший из Краснодара в Симферополь, на участке автодороги "Таврида" в районе села Русаковка Белогорского района совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ с прицепом, который следовал в попутном направлении, — информирует ведомство.

В итоге из 18 пассажиров автобуса семь человек скончались на месте, ещё две женщины погибли в больнице. Девять пострадавших, среди которых были несовершеннолетние дети, находятся под наблюдением медиков.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Санкция этой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Предприниматель, отвечавший за оказание перевозок, заключён под стражу.

Ранее в Челябинской области легковой автомобиль врезался в опору моста на Тургоякском шоссе. В результате погибло три человека, в том числе находившийся за рулём машины сотрудник МВД России по городу Миассу. МВД проводит служебную проверку по факту произошедшего.

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