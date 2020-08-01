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Главным тренером ФК "Химки" назначен Дмитрий Гунько

На этом посту он сменил уволенного со скандалом Сергея Юрана.

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Дмитрий Гунько. Фото © ITAR-TASS

Главным тренером футбольного клуба "Химки" назначен Дмитрий Гунько, который весной 2014 года тренировал московский "Спартак". Об этом со ссылкой на министра спорта и физической культуры Подмосковья Романа Терюшкова сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Гунько уже представили команде.

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Главный тренер подмосковной команды уверен, что его подопечные не будут мальчиками для битья в РПЛ.

Напомним, с Юраном руководство клуба не смогло договориться об условиях личного контракта.

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