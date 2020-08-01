Главным тренером ФК "Химки" назначен Дмитрий Гунько

Главным тренером футбольного клуба "Химки" назначен Дмитрий Гунько, который весной 2014 года тренировал московский "Спартак". Об этом со ссылкой на министра спорта и физической культуры Подмосковья Романа Терюшкова сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Гунько уже представили команде.
"Спортивный принцип соблюдён". Наставник "Химок" Юран прокомментировал Лайфу решение РФСГлавный тренер подмосковной команды уверен, что его подопечные не будут мальчиками для битья в РПЛ.
Напомним, с Юраном руководство клуба не смогло договориться об условиях личного контракта.