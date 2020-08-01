Вдове рэпера Картрайта Марине Кохал продлили срок задержания

Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд продлил жене убитого украинского рэпера Энди Картрайта срок задержания. Под стражей она проведёт ещё 72 часа.
С соответствующим ходатайством выступили адвокаты обвиняемой в убийстве супруга Кохал. Это время необходимо для сбора документов о личности задержанной.
Энди Картрайт мог стать жертвой ритуального обряда женыТакую версию выдвинул друг погибшего музыканта.
Следствие, в свою очередь, считает, что вдову рэпера необходимо отправить в СИЗО, так как она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, круг которых ещё не установлен, а преступление особо тяжкое. Кроме того, Кохал не работает и может скрыться от следствия и суда.
Первичная причина смерти Картрайта пока не установлена, назначена экспертиза.
Напомним, Кохал задержали и предъявили обвинение в убийстве Картрайта 31 июля. По версии следствия, она расправилась с мужем во время бытовой ссоры. Женщина признавать вину отказалась.
"Для меня это шок". Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о расчленённом Энди Картрайте и его супругеМузыкант также объяснил, почему его коллега мог находиться в депрессии.
Расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать. Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.