Вдове рэпера Картрайта Марине Кохал продлили срок задержания

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Суд продлил жене убитого украинского рэпера Энди Картрайта срок задержания. Под стражей она проведёт ещё 72 часа.

С соответствующим ходатайством выступили адвокаты обвиняемой в убийстве супруга Кохал. Это время необходимо для сбора документов о личности задержанной.

Следствие, в свою очередь, считает, что вдову рэпера необходимо отправить в СИЗО, так как она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, круг которых ещё не установлен, а преступление особо тяжкое. Кроме того, Кохал не работает и может скрыться от следствия и суда.

Первичная причина смерти Картрайта пока не установлена, назначена экспертиза.

Напомним, Кохал задержали и предъявили обвинение в убийстве Картрайта 31 июля. По версии следствия, она расправилась с мужем во время бытовой ссоры. Женщина признавать вину отказалась.