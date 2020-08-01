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Энди Картрайт мог стать жертвой ритуального обряда жены

Такую версию выдвинул друг погибшего музыканта.

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Фото © VK / Энди Картрайт

Супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал — мягко говоря, странная. Об этом рассказал друг исполнителя Дмитрий, битмейкер Young Beatzz и продюсер BIG MOVE. Он не исключил, что смерть музыканта, тело которого нашли расчленённым, могла наступить в результате ритуального обряда.

Она показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, её интересы и разговоры выглядели пугающими, — приводит слова приятеля Картрайта "Московский комсомолец".

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Музыкант также объяснил, почему его коллега мог находиться в депрессии.

По мнению Дмитрия, Кохал глубоко увлекалась этими темами и рассказывала о них мужу. Понять это он смог из разговоров с Александром и потому, что раньше сам изучал эзотерику, но вовремя понял, что от таких знаний "начинает протекать крыша".

Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился, — уточнил продюсер.

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При этом, по данным источника Лайфа, девушка продолжает настаивать, что смерть супруга наступила в результате передозировки.

Приятель музыканта добавил, что давно не общался с рэпером и не знает, как он жил в последнее время. Он считает, что в смерти Картрайта также могут быть замешаны наркотики или простая случайность.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.

Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ. 31 июля Марину Кохал задержали и предъявили обвинение в убийстве Картрайта.

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