Энди Картрайт мог стать жертвой ритуального обряда жены

Супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал — мягко говоря, странная. Об этом рассказал друг исполнителя Дмитрий, битмейкер Young Beatzz и продюсер BIG MOVE. Он не исключил, что смерть музыканта, тело которого нашли расчленённым, могла наступить в результате ритуального обряда.

— Она показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, её интересы и разговоры выглядели пугающими, — приводит слова приятеля Картрайта "Московский комсомолец".

По мнению Дмитрия, Кохал глубоко увлекалась этими темами и рассказывала о них мужу. Понять это он смог из разговоров с Александром и потому, что раньше сам изучал эзотерику, но вовремя понял, что от таких знаний "начинает протекать крыша".

— Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился, — уточнил продюсер.

Приятель музыканта добавил, что давно не общался с рэпером и не знает, как он жил в последнее время. Он считает, что в смерти Картрайта также могут быть замешаны наркотики или простая случайность.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.