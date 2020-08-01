Супругу убитого рэпера Картрайта Марину Кохал доставили в суд

Марину Кохал, жену убитого украинского рэпера Энди Картрайта, доставили в суд. Как стало известно Лайфу, заседание пройдёт в закрытом режиме.
"Для меня это шок". Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о расчленённом Энди Картрайте и его супругеМузыкант также объяснил, почему его коллега мог находиться в депрессии.
31 июля Марину Кохал задержали и предъявили обвинение в убийстве Картрайта. По версии следствия, она расправилась с мужем во время бытовой ссоры. Кохал признавать вину отказалась.
Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать. Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.