Супругу убитого рэпера Картрайта Марину Кохал доставили в суд

"Для меня это шок". Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о расчленённом Энди Картрайте и его супруге Музыкант также объяснил, почему его коллега мог находиться в депрессии.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать. Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.