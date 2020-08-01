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Путин поздравил коллектив музея-усадьбы "Мураново" с юбилеем

Глава государства указал на вклад работников заповедника в реализацию просветительских проектов.

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Фото © VK / muranovo_museum

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив усадьбы Мураново имени Фёдора Тютчева со 100-летним юбилеем музея-заповедника. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

Лидер страны отметил, что многие поколения работников музея "проделали большую, скрупулёзную научную, исследовательскую, реставрационную работу", которая направлена на формирование коллекций и пополнение богатейшего собрания книг и произведений искусства, хранящихся в усадьбе.

Очень важно, что вы с глубоким уважением относитесь к сложившимся традициям, успешно реализуете образовательные, просветительские, выставочные проекты, стремитесь сделать экспозицию музея интересной и познавательной для посетителей самых разных возрастов, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Мураново — красивейшее подмосковное место, настоящий центр притяжения любителей творчества Баратынского и Тютчева, тех, кто любит историю страны и гордится бесценным культурным, духовным наследием России.

Сегодня гостей заповедника ожидает особая праздничная программа с открытием выставки, мастер-классами, экскурсиями, концертом и шоу теней на фасаде главного усадебного дома.

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Глава государства отметил, что представители этой концессии вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия России.

Накануне глава государства поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича.

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