Путин поздравил коллектив музея-усадьбы "Мураново" с юбилеем

Глава государства указал на вклад работников заповедника в реализацию просветительских проектов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив усадьбы Мураново имени Фёдора Тютчева со 100-летним юбилеем музея-заповедника. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

Лидер страны отметил, что многие поколения работников музея "проделали большую, скрупулёзную научную, исследовательскую, реставрационную работу", которая направлена на формирование коллекций и пополнение богатейшего собрания книг и произведений искусства, хранящихся в усадьбе.

— Очень важно, что вы с глубоким уважением относитесь к сложившимся традициям, успешно реализуете образовательные, просветительские, выставочные проекты, стремитесь сделать экспозицию музея интересной и познавательной для посетителей самых разных возрастов, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Мураново — красивейшее подмосковное место, настоящий центр притяжения любителей творчества Баратынского и Тютчева, тех, кто любит историю страны и гордится бесценным культурным, духовным наследием России.

Сегодня гостей заповедника ожидает особая праздничная программа с открытием выставки, мастер-классами, экскурсиями, концертом и шоу теней на фасаде главного усадебного дома.