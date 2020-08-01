Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2020, 09:00

Путин поздравил коллектив музея-усадьбы "Мураново" с юбилеем

Глава государства указал на вклад работников заповедника в реализацию просветительских проектов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив усадьбы Мураново имени Фёдора Тютчева со 100-летним юбилеем музея-заповедника. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

Лидер страны отметил, что многие поколения работников музея "проделали большую, скрупулёзную научную, исследовательскую, реставрационную работу", которая направлена на формирование коллекций и пополнение богатейшего собрания книг и произведений искусства, хранящихся в усадьбе.

Очень важно, что вы с глубоким уважением относитесь к сложившимся традициям, успешно реализуете образовательные, просветительские, выставочные проекты, стремитесь сделать экспозицию музея интересной и познавательной для посетителей самых разных возрастов, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Мураново — красивейшее подмосковное место, настоящий центр притяжения любителей творчества Баратынского и Тютчева, тех, кто любит историю страны и гордится бесценным культурным, духовным наследием России.

Сегодня гостей заповедника ожидает особая праздничная программа с открытием выставки, мастер-классами, экскурсиями, концертом и шоу теней на фасаде главного усадебного дома.

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Накануне глава государства поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича.

BannerImage

Фото © VK / muranovo_museum

Эмила Сидорова
  • Новости
  • Путин
  • усадьбы
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar