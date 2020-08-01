СМИ: Ольга Бузова осенью выступит в "Ледниковом периоде"

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова станет новой участницей шоу "Ледниковый период", которое возвращается на экраны Первого канала в конце сентября, сообщает издание Starhit.

— Список участников пополнила одна из самых ярких семейных пар российского шоу-бизнеса — Регина Тодоренко и Влад Топалов <...> также готовятся Ольга Бузова, Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина, — пишет издание.

О будущем партнёре Ольги Бузовой пока не известно, а вот Регина Тодоренко будет танцевать на льду с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Партнёршей Влада Топалова станет золотая медалистка Сочи-2014 Елена Ильиных.

Звёзды уже начали тренироваться под бдительным руководством Ильи Авербуха. Как призналась Регина Тодоренко, раньше она могла лишь держать равновесие на льду, но после первых тренировок чувствует себя намного увереннее.