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СМИ: Ольга Бузова осенью выступит в "Ледниковом периоде"

Звёзды уже практикуются на льду.

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Фото © Геодакян Артем / ТАСС

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова станет новой участницей шоу "Ледниковый период", которое возвращается на экраны Первого канала в конце сентября, сообщает издание Starhit.

"Ничтожная копия". Бойфренд Бузовой выпустил новый альбом, и даже фанаты сочли это полным провалом

Кроме того, Даву обвинили в том, что он подражает Моргенштерну, отчего выглядит ещё хуже.

— Список участников пополнила одна из самых ярких семейных пар российского шоу-бизнеса — Регина Тодоренко и Влад Топалов <...> также готовятся Ольга Бузова, Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина, — пишет издание.

О будущем партнёре Ольги Бузовой пока не известно, а вот Регина Тодоренко будет танцевать на льду с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Партнёршей Влада Топалова станет золотая медалистка Сочи-2014 Елена Ильиных.

Звёзды уже начали тренироваться под бдительным руководством Ильи Авербуха. Как призналась Регина Тодоренко, раньше она могла лишь держать равновесие на льду, но после первых тренировок чувствует себя намного увереннее.

Как сообщал Лайф, ранее суд в Санкт-Петербурге запретил использование нескольких композиций Ольги Бузовой в музыкальном автомате одной из саун города на Неве. Речь шла о трёх композициях: "Улететь", "Люди не верили" и "Привыкаю".

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