В Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшими

Легковой автомобиль врезался в опору моста на Тургоякском шоссе в Челябинской области. В результате погибло три человека, в том числе находившийся за рулём машины сотрудник МВД России по городу Миассу, передаёт URA.ru.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что в момент аварии 23-летний полицейский не был при исполнении, у него был выходной. Жертвами ДТП стали он сам, а также мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. Ещё одна пассажирка была госпитализирована с травмами.
Авария с участием полицейского авто в Москве попала на камеру видеорегистратораВ настоящий момент по факту случившегося ДТП проводится разбирательство. Участники аварии серьёзных травм не получили.
МВД проводит служебную проверку по факту произошедшего.
Ранее в Челябинске пьяный полицейский устроил ДТП.