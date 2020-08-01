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В Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшими

В момент аварии он был не при исполнении.

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Фото © Vk / miass_az

Легковой автомобиль врезался в опору моста на Тургоякском шоссе в Челябинской области. В результате погибло три человека, в том числе находившийся за рулём машины сотрудник МВД России по городу Миассу, передаёт URA.ru.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что в момент аварии 23-летний полицейский не был при исполнении, у него был выходной. Жертвами ДТП стали он сам, а также мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. Ещё одна пассажирка была госпитализирована с травмами.

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В настоящий момент по факту случившегося ДТП проводится разбирательство. Участники аварии серьёзных травм не получили.

МВД проводит служебную проверку по факту произошедшего.

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