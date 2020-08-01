В Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшими

Легковой автомобиль врезался в опору моста на Тургоякском шоссе в Челябинской области. В результате погибло три человека, в том числе находившийся за рулём машины сотрудник МВД России по городу Миассу, передаёт URA.ru .

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что в момент аварии 23-летний полицейский не был при исполнении, у него был выходной. Жертвами ДТП стали он сам, а также мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. Ещё одна пассажирка была госпитализирована с травмами.