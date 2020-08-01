Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

За последние сутки не выявили прироста случаев коронавируса в Ненецком и Чукотском АО. Также наименьший темп зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Подмосковье — всего 0,2%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В России выявили ещё 5462 случая коронавирусаПолностью вылечиться от CoViD-19 за прошедшие сутки удалось 8114 пациентам.
В Москве, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тульской области, Забайкальском крае этот показатель держится на уровне — 0,3%, в Калужской области, Ивановской области, Брянской области, Смоленской области, Рязанской области, Курской области, Республике Марий Эл, Владимирской области — 0,4%. В Республике Тыва, Камчатском крае, Орловской области, Новгородской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Дагестане, Республике Башкортостан — 0,5%.
Ранее Лайф рассказывал, что в России завершились клинические испытания вакцины от CoViD-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.