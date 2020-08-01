Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

За последние сутки не выявили прироста случаев коронавируса в Ненецком и Чукотском АО. Также наименьший темп зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Подмосковье — всего 0,2%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.