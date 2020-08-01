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Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

В столице этот показатель держится на уровне 0,3%.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

За последние сутки не выявили прироста случаев коронавируса в Ненецком и Чукотском АО. Также наименьший темп зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Подмосковье — всего 0,2%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России выявили ещё 5462 случая коронавируса

Полностью вылечиться от CoViD-19 за прошедшие сутки удалось 8114 пациентам.

В Москве, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тульской области, Забайкальском крае этот показатель держится на уровне — 0,3%, в Калужской области, Ивановской области, Брянской области, Смоленской области, Рязанской области, Курской области, Республике Марий Эл, Владимирской области — 0,4%. В Республике Тыва, Камчатском крае, Орловской области, Новгородской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Дагестане, Республике Башкортостан — 0,5%.

Ранее Лайф рассказывал, что в России завершились клинические испытания вакцины от CoViD-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

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