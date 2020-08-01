Вакцину от гриппа в российские регионы начнут поставлять с 10 августа

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 10 августа начнётся поставка препаратов в российские регионы для проведения вакцинации от гриппа. Об этом он рассказал журналистам.
Кроме того, по словам Мурашко, более миллиона детей дополнительно получат прививки против пневмококковой инфекции. Глава Минздрава отметил, что вакцинация от этой болезни продолжается на протяжении последних лет.
Коронавирус, грипп и ОРВИ объединяются. Чем это грозит и как спастись от всех трёх заболеваний?Роспотребнадзор объявил готовность к новому эпидемиологическому сезону. К коронавирусу добавляются грипп и ОРВИ.
Ранее Лайф сообщал, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи.