Вакцину от гриппа в российские регионы начнут поставлять с 10 августа

Кроме того, более миллиона детей получат прививки от пневмококковой инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 10 августа начнётся поставка препаратов в российские регионы для проведения вакцинации от гриппа. Об этом он рассказал журналистам.

Кроме того, по словам Мурашко, более миллиона детей дополнительно получат прививки против пневмококковой инфекции. Глава Минздрава отметил, что вакцинация от этой болезни продолжается на протяжении последних лет.