Коронавирус, грипп и ОРВИ объединяются. Чем это грозит и как спастись от всех трёх заболеваний?

В Россию идут грипп и ОРВИ. Обычно сезонное явление начинается в конце сентября , когда солнце с его ультрафиолетом пропадает с неба, снижается температура и вирусы с бактериями могут комфортно размножаться и распространяться . Но в этом году к сезонным инфекционным явлениям прикрепился ещё и коронавирус . Да и меры профилактики против CoViD-19 заставили вирус сезонного гриппа вооружиться более опасно.

Именно поэтому нововведениями нового сезона станут не просто желание или нежелание каждого следить за здоровьем, но и требования к работодателям. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о специальных мерах для противодействия эпидемии гриппа и ОРВИ. Теперь, чтобы попасть на своё рабочее место, нужно измерить температуру на входе. Делать это нужно и во время рабочего дня. Также работодатель обязан обеспечить нормальный баланс температуры воздуха, а также не допустить в офис сотрудника с признаками ОРВИ или гриппа. Эти и другие профилактические меры — в нашей инфографике.