Семья и Посольство России потеряли связь с находящимся в тюрьме США Виктором Бутом

Семья россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в федеральной американской тюрьме Марион в штате Иллинойс, а также дипломаты РФ потеряли с ним связь. Об этом сообщила супруга бизнесмена Алла Бут.

— Виктор звонил 22 июля, и больше звонков от него не было, хотя в последнее время ему разрешали звонить домой раз в неделю, — цитирует женщину РИА "Новости".

Она добавила, что 26 июля один из друзей Виктора получил письмо от него, датированное 23 июля, но это обычное опоздание из-за просмотра в тюрьме личной корреспонденции. В письме Бут рассказывал, что в казённом учреждении зафиксировано уже 36 случаев коронавируса. Алла обратилась в российское посольство, но там ей сказали, что в администрации тюрьмы не отвечают на телефонные звонки.

По словам россиянина, ситуация с CoViD-19 в Марионе начала ухудшаться три недели назад.

— Всё началось три недели назад, когда Бюро тюрем США начало переводить заключённых из тюрем с большим количеством заболевших на карантин в тюрьмы, в которых ещё не было коронавируса, — писал Бут.

Он отметил, что несколько заключённых болеют тяжёлой формой инфекции.

Алла Бут возмутилась решением американских властей. Она считает, что в решении Бюро тюрем нет никакой логики. Женщина добавила, что её супруг не выходил на связь уже 10 дней. Такое бывало лишь пару раз за 12 лет его заключения, кроме тех случаев, когда Виктора наказывали запретом на общение за некоторые "дисциплинарные провинности".