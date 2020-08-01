СМИ: Допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи раз

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в сточных водах на предприятии "Усольехимпром" в Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службах экологического и технического надзора.
По данным агентства, ПДК ртути превышена в 33 тысячи раз, фосфатов — в пять тысяч, нефтепродуктов — в три тысячи, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза. Также превышения зафиксированы в атмосферном воздухе (ртути — в 367 раз, бензола — в 5,2 раза) и почве (свинца — в 629 раз, ртути — в 32 раза, меди — в 21 раз, нефтепродуктов — в 8,7 раза, цинка — в 5,4 раза).
Отмечается, что источник загрязнения находится в цехе ртутного электролиза, который работал с 1970 по 1998 год. К концу прошлого века там накопилось 1200 тонн жидкого металла. Опасность также представляют 24 ёмкости с отходами с неустановленными наименованиями.
Фактор смерти. Крупнейшие аварии, грозившие стать вторым ЧернобылемГлава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ситуация с заброшенным предприятием "Усольехимпром" в Иркутской области грозит серьёзными последствиями, если не будет проведена срочная рекультивация объекта. По словам главы ведомства, если не предпринять никаких действий, этот объект может стать своего рода "экологическим Чернобылем".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ситуации в Усолье-Сибирском. Глава государства потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону. Выяснением причин тяжёлой экологической обстановки займётся СКР.