СМИ: Допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи раз

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в сточных водах на предприятии "Усольехимпром" в Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службах экологического и технического надзора.

По данным агентства, ПДК ртути превышена в 33 тысячи раз, фосфатов — в пять тысяч, нефтепродуктов — в три тысячи, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза. Также превышения зафиксированы в атмосферном воздухе (ртути — в 367 раз, бензола — в 5,2 раза) и почве (свинца — в 629 раз, ртути — в 32 раза, меди — в 21 раз, нефтепродуктов — в 8,7 раза, цинка — в 5,4 раза).