На съёмки фильма Круза в открытом космосе выделят 200 миллионов долларов

Бюджет фильма Тома Круза, который планируется снять в космосе, составит 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline.

На данный момент у картины нет сценария, однако актёр вместе с режиссёром Дагом Лайманом и продюсером Кристофером Маккуорри смог убедить руководство компании Universal Pictures в необходимости такой суммы.

Помогать в производстве фильма будут компания Илона Маска SpaceX и NASA.