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На съёмки фильма Круза в открытом космосе выделят 200 миллионов долларов

Актёру в производстве картины поможет компания Илона Маска.

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Бюджет фильма Тома Круза, который планируется снять в космосе, составит 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline.

На данный момент у картины нет сценария, однако актёр вместе с режиссёром Дагом Лайманом и продюсером Кристофером Маккуорри смог убедить руководство компании Universal Pictures в необходимости такой суммы.

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Эта версия супергероя уже появлялась в последнем фильме саги "Мстители".

Помогать в производстве фильма будут компания Илона Маска SpaceX и NASA.

Напомним, в начале мая стало известно, что Круз отправится на МКС, чтобы снять уникальную ленту.

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