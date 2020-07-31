На съёмки фильма Круза в открытом космосе выделят 200 миллионов долларов

Бюджет фильма Тома Круза, который планируется снять в космосе, составит 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline.
На данный момент у картины нет сценария, однако актёр вместе с режиссёром Дагом Лайманом и продюсером Кристофером Маккуорри смог убедить руководство компании Universal Pictures в необходимости такой суммы.
Студия Marvel планирует снять фильм про умного ХалкаЭта версия супергероя уже появлялась в последнем фильме саги "Мстители".
Помогать в производстве фильма будут компания Илона Маска SpaceX и NASA.
Напомним, в начале мая стало известно, что Круз отправится на МКС, чтобы снять уникальную ленту.