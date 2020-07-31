Шеф-повар предупредил о вреде использования поцарапанных сковород

Сковороды, у которых вышел срок службы, начинают выделять в пищу вредные вещества. О том, как понять, что пора приобрести новую кухонную утварь, рассказал шеф-повар Сергей Синицын.

По его словам, вкус и качество еды зависят не только от самих ингредиентов, но и от состояния инвентаря, применяющегося для готовки.

— Срок жизни сковороды можно примерно определить, исходя из частоты использования. Это может быть один год или два года. Нет необходимости мучиться со сковородой, которая уже вышла из строя и на которой всё пригорает, — цитирует Синицына радио Sputnik.

Шеф-повар отметил, что, если расставание с любимой сковородой слишком тягостно, можно дать ей вторую жизнь. Например, использовать для продуктов, не прилипающих к поверхности, а также жарить на ней орехи, семечки и подсушивать хлеб. Кроме того, дно утвари можно застелить пергаментом и использовать её для приготовления стейков.

Продлить же срок службы инвентаря поможет бережный уход. Так, Синицын не рекомендует мыть сковороды в посудомоечной машине, так как там используется "достаточно агрессивная среда", которая может повредить антипригарное покрытие.