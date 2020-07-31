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Шеф-повар предупредил о вреде использования поцарапанных сковород

Также он рассказал, как дать кухонному инвентарю вторую жизнь.

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Фото © Pixabay

Сковороды, у которых вышел срок службы, начинают выделять в пищу вредные вещества. О том, как понять, что пора приобрести новую кухонную утварь, рассказал шеф-повар Сергей Синицын.

По его словам, вкус и качество еды зависят не только от самих ингредиентов, но и от состояния инвентаря, применяющегося для готовки.

Срок жизни сковороды можно примерно определить, исходя из частоты использования. Это может быть один год или два года. Нет необходимости мучиться со сковородой, которая уже вышла из строя и на которой всё пригорает,цитирует Синицына радио Sputnik.

Шеф-повар отметил, что, если расставание с любимой сковородой слишком тягостно, можно дать ей вторую жизнь. Например, использовать для продуктов, не прилипающих к поверхности, а также жарить на ней орехи, семечки и подсушивать хлеб. Кроме того, дно утвари можно застелить пергаментом и использовать её для приготовления стейков.

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В плодах содержатся клетчатка и витамины группы B.

Продлить же срок службы инвентаря поможет бережный уход. Так, Синицын не рекомендует мыть сковороды в посудомоечной машине, так как там используется "достаточно агрессивная среда", которая может повредить антипригарное покрытие.

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