СКР выяснит причину тяжёлой экологической ситуации в Усолье-Сибирском

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе иркутского регионального управления этого ведомства начать доследственную проверку в городе Усолье-Сибирском. Выяснить причины нарушения правил обращения и хранения опасных отходов.
— В городе сложилась тяжёлая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды, — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделениеВ ведомстве есть сотрудники с большим опытом работы в таких расследованиях.
Причём долгое время последствия аварии не ликвидировали. Теперь следователям предстоит установить ответственных за это и оценить ущерб окружающей среде.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ситуации в Усолье-Сибирском. Глава государства потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону.