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СКР выяснит причину тяжёлой экологической ситуации в Усолье-Сибирском

Глава государства сегодня потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону этого города.

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Фото © СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе иркутского регионального управления этого ведомства начать доследственную проверку в городе Усолье-Сибирском. Выяснить причины нарушения правил обращения и хранения опасных отходов.

В городе сложилась тяжёлая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды, — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

В ведомстве есть сотрудники с большим опытом работы в таких расследованиях.

Причём долгое время последствия аварии не ликвидировали. Теперь следователям предстоит установить ответственных за это и оценить ущерб окружающей среде.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ситуации в Усолье-Сибирском. Глава государства потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону.

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