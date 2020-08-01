СМИ назвали дату возможного полного возобновления Россией международного авиасообщения

Россия может полностью возобновить международное авиасообщение с 11 августа. Тем не менее окончательное решение ещё не принято, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.
СМИ: Москва может возобновить авиасообщение с Венгрией и ОАЭПервая пока не дала официального ответа о готовности принять россиян, а вот в Эмиратах граждан РФ уже ждут.
Отмечается, что эта идея обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. В Москве уже приземлился первый рейс из-за рубежа.