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СМИ назвали дату возможного полного возобновления Россией международного авиасообщения

С 1 августа оно открылось частично.

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Фото © Pixabay

Россия может полностью возобновить международное авиасообщение с 11 августа. Тем не менее окончательное решение ещё не принято, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

СМИ: Москва может возобновить авиасообщение с Венгрией и ОАЭ

Первая пока не дала официального ответа о готовности принять россиян, а вот в Эмиратах граждан РФ уже ждут.

Отмечается, что эта идея обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. В Москве уже приземлился первый рейс из-за рубежа.

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