Соловьёв раскритиковал обвинения Польши в гибели Качиньского

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на заявления властей Польши о причастности России к крушению самолёта Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский.

— Россия физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолёт вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах, — приводит слова Соловьёва портал Ura.ru.

Телеведущий добавил, что если бы Москва действительна была причастна к катастрофе, то есть "умышленно ликвидировала руководителя страны НАТО", это привело бы к войне.

По словам Соловьёва, подобные высказывания необходимо подкреплять доказательствами, опирающимися на результаты экспертиз и анализов. Эта ситуация, отметил он, заставляет задуматься над введением профессии "политолог-психотерапевт", этот специалист анализировал бы душевное состояние людей в моменты таких заявлений.

Ранее правительственная комиссия Польши представила фильм, согласно которому на борту Ту-154 якобы произошло два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолёт заложили во время ремонта в России. СКР опроверг эту информацию.