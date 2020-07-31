"Чушь и торговля русофобией". Депутат ответил на заявления Польши о взрывах в самолёте Качиньского

Очередные громкие заявления властей Польши по поводу крушения самолёта экс-президента Леха Качиньского — это политизация трагедии и кощунство. Так ситуацию прокомментировал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Утверждения о возможном взрывном устройстве на борту президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском, — попытка политизации трагедии. А звучащие обвинения в адрес России — чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у "старших братьев" по ЕС и в Вашингтоне, — сказал депутат журналистам.

По его мнению, выводы о наличии тротила сделаны в американских и британских лабораториях. При этом выводы других экспертов игнорируются.

Депутат напомнил, что Россия считает ту авиакатастрофу трагедией, не раз выражала свои соболезнования, направляла необходимые материалы. Польша же предпочитает "разворошить старые могилы, спустя 10 лет снова встав на гребень волны антироссийской истерии".

Напомним, в Польше сегодня правительственная комиссия представила фильм, согласно которому на борту Ту-154М якобы произошло два взрыва. Там якобы были взрывчатые вещества, которые могли заложить во время ремонта самолёта в России.