Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Британии скончался режиссёр "Полуночного экспресса"

Смерть наступила после продолжительной борьбы с болезнью.

48
Post cover

Фото © ТАСС / PA Photos / Doug Peters

В Великобритании скончался режиссёр известной кинокартины "Полуночный экспресс" Алан Паркер. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии. В качестве причины смерти режиссёра называется некая продолжительная болезнь, однако, что именно погубило Паркера, не уточняется. Ему было 76 лет.

Алан Паркер основал британский Комитет по делам кино. Кроме того, до самой смерти он являлся руководителем Британской режиссёрской гильдии. Кинодел уважал советского режиссёра Андрея Тарковского и даже воссоздал одну из сцен фильма "Зеркало" в своей картине "Сердце ангела".

Скончался актёр из "Кошмара на улице Вязов"

Артист трижды был в браке.

За "Полуночный экспресс" Алан Паркер был номинирован на премию "Оскар" за лучший сценарий и саундтрек. Также из известных работ режиссёра можно назвать фильмы "Миссисипи в огне" и "Эвита". В последнем снялись Антонио Бандерас и американская певица Мадонна. Фильм получил премию "Оскар" за лучшую песню.

Ранее Лайф сообщал, что в своём доме в Париже на 105-м году жизни скончалась голливудская актриса и звезда "Унесённых ветром" Оливия де Хэвилленд.

Выбор редакции

Loading...