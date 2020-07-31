В Британии скончался режиссёр "Полуночного экспресса"

В Великобритании скончался режиссёр известной кинокартины "Полуночный экспресс" Алан Паркер. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии. В качестве причины смерти режиссёра называется некая продолжительная болезнь, однако, что именно погубило Паркера, не уточняется. Ему было 76 лет.

Алан Паркер основал британский Комитет по делам кино. Кроме того, до самой смерти он являлся руководителем Британской режиссёрской гильдии. Кинодел уважал советского режиссёра Андрея Тарковского и даже воссоздал одну из сцен фильма "Зеркало" в своей картине "Сердце ангела".

За "Полуночный экспресс" Алан Паркер был номинирован на премию "Оскар" за лучший сценарий и саундтрек. Также из известных работ режиссёра можно назвать фильмы "Миссисипи в огне" и "Эвита". В последнем снялись Антонио Бандерас и американская певица Мадонна. Фильм получил премию "Оскар" за лучшую песню.