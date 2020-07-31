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Пожилой москвич пожаловался в полицию на подгоревший суп

В квартиру мужчины отправили пожарных, возгорания зафиксировано не было.

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Фото © Pixabay

74-летний житель северо-востока Москвы позвонил в полицию и пожаловался на подгоревший суп. Необычное обращение было зарегистрировано вечером 30 июля, передаёт РИА "Новости".

Квартиру мужчины был вынужден посетить пожарный расчёт. Спасатели и полицейские выяснили, что возгорания в помещении не было и в медицинской помощи пенсионер не нуждается. По факту случившегося проводится проверка.

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