Пожилой москвич пожаловался в полицию на подгоревший суп

74-летний житель северо-востока Москвы позвонил в полицию и пожаловался на подгоревший суп. Необычное обращение было зарегистрировано вечером 30 июля, передаёт РИА "Новости" .

Квартиру мужчины был вынужден посетить пожарный расчёт. Спасатели и полицейские выяснили, что возгорания в помещении не было и в медицинской помощи пенсионер не нуждается. По факту случившегося проводится проверка.