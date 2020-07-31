Пожилой москвич пожаловался в полицию на подгоревший суп

74-летний житель северо-востока Москвы позвонил в полицию и пожаловался на подгоревший суп. Необычное обращение было зарегистрировано вечером 30 июля, передаёт РИА "Новости".
Квартиру мужчины был вынужден посетить пожарный расчёт. Спасатели и полицейские выяснили, что возгорания в помещении не было и в медицинской помощи пенсионер не нуждается. По факту случившегося проводится проверка.
На Урале клиент пожаловался полиции на проститутку, отказавшую в оральном сексеСпор из-за того, должна ли вызванная работница выполнять услугу, разгорелся в екатеринбургской гостинице.
Ранее житель Нижнего Новгорода пожаловался полицейским на супругу, заставлявшую его кормить собак.