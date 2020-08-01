Двигающийся к Марсу китайский зонд прислал совместное фото Земли и Луны

Лучше всего просматривается модуль "Аполлона-16", рядом с ним можно различить даже истоптанный лунный грунт.

На снимках с китайского спутника нашли места высадок американцев на Луне — фото Лучше всего просматривается модуль "Аполлона-16", рядом с ним можно различить даже истоптанный лунный грунт.

Напомним, 23 июля ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") стартовала с зондом с космодрома Вэньчан. Аппарат должен добраться до Марса за семь месяцев — к февралю 2021 года. В случае успеха "Тяньвэнь-1" направит полученные данные на Землю уже в следующем году. Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы, особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.