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Двигающийся к Марсу китайский зонд прислал совместное фото Земли и Луны

На орбиту Красной планеты он должен выйти 1 февраля 2021 года.

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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу — 1") сфотографировал полумесяцы Земли и Луны. Снимок показало Национальное космическое управление КНР.

Фото © China National Space Administration

Фотография была сделана с расстояния 1,2 миллиона километров от нашей планеты.

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Лучше всего просматривается модуль "Аполлона-16", рядом с ним можно различить даже истоптанный лунный грунт.

Напомним, 23 июля ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") стартовала с зондом с космодрома Вэньчан. Аппарат должен добраться до Марса за семь месяцев — к февралю 2021 года. В случае успеха "Тяньвэнь-1" направит полученные данные на Землю уже в следующем году. Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы, особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.

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