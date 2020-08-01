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Онколог объяснил, на что указывает горечь во рту — видео

По его словам, проблему можно решить за две недели.

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Видео © Instagram / doctor_karasev_ivan

Жёлтый налёт на языке и горечь во рту в 95% случаев возникают из-за заброса желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Об этом в "Инстаграме" рассказал врач-хирург Иван Карасёв.

Онколог отметил, что желчь в желудке смешивается с соляной кислотой, после этого из-за недостаточности розетки кардии желудка (нарушение работы кардиального сфинктера. — Прим. Лайфа) или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод и оказывается во рту. Такие случаи, уточнил Карасёв, могут носить хронический характер.

Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу, — пояснил врач.

Врач предупредил об опасности горячей еды

По словам доктора, организм сам даёт сигналы, что пищу нужно немного охладить.

По его словам, лечение в этом случае занимает две-три недели, после чего все проблемы уходят.

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