Онколог объяснил, на что указывает горечь во рту — видео

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Жёлтый налёт на языке и горечь во рту в 95% случаев возникают из-за заброса желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Об этом в "Инстаграме" рассказал врач-хирург Иван Карасёв.

Онколог отметил, что желчь в желудке смешивается с соляной кислотой, после этого из-за недостаточности розетки кардии желудка (нарушение работы кардиального сфинктера. — Прим. Лайфа) или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод и оказывается во рту. Такие случаи, уточнил Карасёв, могут носить хронический характер.

— Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу, — пояснил врач.

По его словам, лечение в этом случае занимает две-три недели, после чего все проблемы уходят.