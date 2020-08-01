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Пентагон уличили в копировании идей у советской и российской ПВО

Оборонное ведомство США также частично заимствовало принцип построения боевых порядков.

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Фото © Георгий Поветкин / ТАСС

Американские военные заимствовали идеи советской, а затем российской системы противовоздушной обороны — основы современных Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В беседе с РИА "Новости" военный указал, что РФ обладает богатым опытом применения войск ПВО. Специалисты из России обучали половину планеты, многие государства создавали системы противовоздушной обороны по российскому образцу. Исключением не были представители Пентагона, копировавшие идеи советской и российской системы ПВО.

По словам генерал-лейтенанта, американские военные при выборе целей учитывают российский опыт приоритета. Они также частично заимствовали принцип построения боевых порядков. В настоящее время в Штатах изучают опыт применения комплексов различной дальности.

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В том числе эксперты упомянули "избавление" на бумаге от недоработок, связанных с аварийным оповещением для катапультирования пилота.

Бижев напомнил, что в 2019 году появились Космические силы США — шестой вид вооружённых сил, предназначенный для осуществления военных операций в космосе. Их создание, по мнению генерал-лейтенанта, может являться ответом на усиление Воздушно-космических сил РФ.

Ранее аргентинские журналисты остались под впечатлением от переплывшего реку российского танка Т-72Б3. Они были удивлены тем, что боевой машине удалось полностью исчезнуть под водой.

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Эксперты отметили компактность и эффективность боевой техники на пересечённой местности.

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