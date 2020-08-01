Медузы заполонили побережье Азовского моря — видео

Девушка сняла загадочное морское существо, на хвосте которого росли острые зубы Леа Деннисон из Брайтона каждое утро выходит на пробежку. Путь лежит через пляж. За время тренировок девушка ни разу не находила ничего интересного, но недавно среди камней спортсменка заметила существо, которое её изрядно перепугало.