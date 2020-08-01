Медузы заполонили побережье Азовского моря — видео

На побережье Азовского моря происходит нашествие медуз. Видеоролики с ними опубликовали местные жители.
Отмечается, что после шторма морские обитатели оккупировали берег и не дают отдыхающим купаться.
Девушка сняла загадочное морское существо, на хвосте которого росли острые зубыЛеа Деннисон из Брайтона каждое утро выходит на пробежку. Путь лежит через пляж. За время тренировок девушка ни разу не находила ничего интересного, но недавно среди камней спортсменка заметила существо, которое её изрядно перепугало.
Как сообщил автор одного из роликов, снятого на берегу города Бердянска, медузы находятся и в воде, и на суше.
Ранее Лайф рассказывал, как девушка нашла на пляже страшных существ.