Взявший в заложники полицейского житель Полтавы ликвидирован

Полиция ликвидировала жителя Полтавы Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники сотрудника правоохранительных органов. Об этом в "Фейсбуке" сообщили заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и Нацполиция.

Скрипника обнаружили 1 августа на окраине села Опошня Зеньковского района в ходе спецоперации "Гром". Он вновь взял в заложники нашедшего его полицейского, угрожая тому гранатой.

Террорист был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом.

— У заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим, — написал Геращенко.

Он уточнил, что у преступника была возможность сдаться полиции и сесть в тюрьму, однако он выбрал другой путь.