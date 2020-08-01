Взявший в заложники полицейского житель Полтавы ликвидирован

Полиция ликвидировала жителя Полтавы Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники сотрудника правоохранительных органов. Об этом в "Фейсбуке" сообщили заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и Нацполиция.
Скрипника обнаружили 1 августа на окраине села Опошня Зеньковского района в ходе спецоперации "Гром". Он вновь взял в заложники нашедшего его полицейского, угрожая тому гранатой.
Террорист был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом.
— У заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим, — написал Геращенко.
Он уточнил, что у преступника была возможность сдаться полиции и сесть в тюрьму, однако он выбрал другой путь.
Напомним, инцидент произошёл во время задержания у здания админсуда в Полтаве. Преступник угрожал взорвать гранату, после чего захватил в заложники полицейского. Затем на его место вызвался начальник местного уголовного розыска. По требованию злоумышленника ему предоставили автомобиль, и он успел выехать из города, а затем сбежал в лес.