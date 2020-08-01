"Действуем по обстановке, бабки после митинга". На акции в поддержку Фургала в Хабаровске зафиксированы массовые подвозы — видео

Видео © Соцсети

В Сети появились кадры, свидетельствующие о массовых подвозах людей из других городов на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На одном из видео запечатлён инструктаж группы молодых людей из Биробиджана, намеревающихся принять участие в акции за деньги.

— Едем на митинг, приезжаем, действуем по обстановке. Ну, бабки уже, как договаривались, после митинга, — говорит инструктор.

Затем видно, что микроавтобус с биробиджанцами прибывает уже на саму акцию в поддержку Фургала. На вопрос автора видео "Откуда вы?" молодой человек честно признаётся, что приехал из Еврейской автономной области. Также, как следует из ролика, в акции принимали участие и приезжие из Магадана.

Видео © LIFE

Кроме того, в биробиджанских группах в соцсетях появились объявления о наборе участников акции за деньги. Пользователь, разместивший публикацию, отмечает, что "люди выходят всё меньше". Он предлагает желающим поехать в Хабаровск за 500 рублей на человека и оплату телефона и еды.