Август в Москве начнётся с гроз и жёлтого уровня опасности

В субботу, 1 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, из-за которых объявлен жёлтый уровень опасности с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днём в столице воздух прогреется от 18 до 20 градусов, ночью похолодает до 11 градусов. Ветер северный, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Пора готовить купальники. В Москву на следующей неделе вернётся 30-градусная жараА вот в выходные в городе ещё могут пройти кратковременные дожди.
В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса тепла, в ночные — 8–13 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России.