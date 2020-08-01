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Август в Москве начнётся с гроз и жёлтого уровня опасности

А температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.

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В субботу, 1 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, из-за которых объявлен жёлтый уровень опасности с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в столице воздух прогреется от 18 до 20 градусов, ночью похолодает до 11 градусов. Ветер северный, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Пора готовить купальники. В Москву на следующей неделе вернётся 30-градусная жара

А вот в выходные в городе ещё могут пройти кратковременные дожди.

В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса тепла, в ночные — 8–13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России.

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