Стало известно, сколько заработал Трамп в 2019 году

Совокупно за 2019 год президент США Дональд Трамп заработал не менее 446 миллионов долларов. Об этом сказано в ежегодной финансовой выписке, которую опубликовало Управление по вопросам этики при правительстве, сообщает The Wall Street Journal.

Большую часть заработка американского лидера приносят его активы. Так, благодаря курорту Trump National Doral Miami президент заработал 77,2 миллиона долларов, что на 1,3 миллиона больше, чем за год до этого.

Ещё 40,5 миллиона ему принёс вашингтонский отель, расположенный в центре столицы. Однако прибыль от гостиницы сократилась на 300 тысяч долларов. Более 21 миллиона Трамп заработал от курорта Мар-а-Лаго во Флориде, но в 2018 году это место принесло почти 22,7 миллиона. А гольф-клуб президента в штате Нью-Джерси помог Трампу стать богаче на 17,7 миллиона долларов (15,7 миллиона в 2018-м).

С учётом всех активов Трамп в 2019 году заработал на 2,6% больше, чем годом ранее. Документ состоит из 78 страниц. Издание отмечает, что он должен был быть опубликован раньше, но этому помешала пандемия коронавируса.