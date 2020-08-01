Чулпан Хаматова не увидела в "Современнике" чудовищной ситуации, из-за которой ушёл Гармаш

Актриса Чулпан Хаматова оценила решение Сергея Гармаша покинуть "Современник", однако не увидела чудовищной ситуации в театре, о которой говорил артист.

— Это выбор Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь, — приводит слова Хаматовой РБК.

Она отметила, что новое руководство театра в лице худрука Виктора Рыжакова ещё не успело себя проявить, так как сразу после его знакомства с труппой учреждение закрыли на карантин.

Хаматова добавила, что при Рыжакове существует надежда сохранения главного, чем славился театр, а именно пульсации времени и честного разговора со зрителем. Большого горя или радости от решения Гармаша нет, заметила она, уточнив, что такого артиста будет рада видеть у себя любая труппа.