Пушков возмутился требованием Кравчука заплатить Украине 300 миллиардов долларов

— Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса, — написал Пушков в "Твиттере" .

До этого Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил о необходимости создания специального фонда восстановления Донбасса. По его мнению, деньги туда должны вложить США, Великобритания и Россия. Политик добавил, что это требование объясняется подписанием в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому Киев ликвидировал свой ядерный потенциал, стоивший, по оценке Кравчука, именно 300 миллиардов долларов.