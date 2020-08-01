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Пушков возмутился требованием Кравчука заплатить Украине 300 миллиардов долларов

Политик отметил, что эти средства исчезли бы, не дойдя до точки назначения.

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Фото © LIFE

Сенатор Алексей Пушков подверг критике идею первого президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу заплатить Незалежной 300 миллиардов долларов.

Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса, — написал Пушков в "Твиттере".

До этого Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил о необходимости создания специального фонда восстановления Донбасса. По его мнению, деньги туда должны вложить США, Великобритания и Россия. Политик добавил, что это требование объясняется подписанием в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому Киев ликвидировал свой ядерный потенциал, стоивший, по оценке Кравчука, именно 300 миллиардов долларов.

Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу

Он уточнил, что это будет сделано для установления мира в регионе.

Ранее Пушков оценил предложение расширить санкции против Украины.

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