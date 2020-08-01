Пушков возмутился требованием Кравчука заплатить Украине 300 миллиардов долларов

Сенатор Алексей Пушков подверг критике идею первого президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу заплатить Незалежной 300 миллиардов долларов.
— Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса, — написал Пушков в "Твиттере".
До этого Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил о необходимости создания специального фонда восстановления Донбасса. По его мнению, деньги туда должны вложить США, Великобритания и Россия. Политик добавил, что это требование объясняется подписанием в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому Киев ликвидировал свой ядерный потенциал, стоивший, по оценке Кравчука, именно 300 миллиардов долларов.
Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по ДонбассуОн уточнил, что это будет сделано для установления мира в регионе.
Ранее Пушков оценил предложение расширить санкции против Украины.