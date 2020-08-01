Эксперт назвал примерную стоимость нового iPhone в России

С высокой долей вероятности цена новых iPhone 12 будет больше по сравнению с предыдущими моделями. Такое мнение высказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

— Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что её можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10–15% к их стоимости, — цитирует его агентство "Прайм".

Эксперт уточнил, что к различным инсайдам нужно относиться с осторожностью и просто подождать.

Так, например, "Российская газета" ранее сообщила, что одна из моделей смартфонов будет оснащена пятым поколением мобильной связи и станет самой дешёвой в серии. Но в нашей стране, по мнению Кускова, это бессмысленно, так как 5G в ближайшее время не появится.