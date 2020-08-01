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"Здравый смысл возобладает". Депутат Госдумы считает, что Гармаш вернётся в "Современник"

"Артисты — люди эмоциональные", — отметил Лавров.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Актёр Сергей Гармаш, объявивший об уходе из театра "Современник", вернётся после того, как утихнут эмоции. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по культуре Олег Лавров.

Я думаю, что всё-таки Гармаш вернётся. Я думаю, здравый смысл возобладает и они найдут общий язык. Я так понимаю, была чисто мужская ссора… Артисты — они люди эмоциональные, — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат отметил, что "Современник" для Гармаша является колыбелью и его родиной. Но свою роль в его возвращении также должна сыграть труппа.

Я думаю, соберутся все и поговорят — и эмоции пройдут, — отметил Лавров.

Коллеги Гармаша назвали катастрофой решение актёра покинуть "Современник"

Артист был "кирпичом" для театра, отметили в культурном учреждении.

По мнению парламентария, сейчас не выросло поколение, которое может сменить во главе руководства театров мэтров своей профессии, поэтому на эти должности назначаются управленцы.

Напомним, о решении актёра стало известно вчера. По словам Гармаша, в культурном учреждении сейчас "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами". Представитель артиста заявил, что в другом театре он играть не станет.

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