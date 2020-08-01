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Трамп обвинил Китай в высокой безработице в США

Весной работу потеряли 22 миллиона американцев. Треть из них до сих пор не смогла найти новую.

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Фото © AP Photo / Damian Dovarganes

Президент США Дональд Трамп считает, что в увеличении числа безработных в Штатах виноват Китай.

Пелоси (спикер палаты представителей. — Прим. Лайфа) и Шумер (лидер Демократической партии в Сенате. — Прим. Лайфа) заблокировали необходимые выплаты по безработице, что так ужасно. Тем более что они полностью понимают, что это не рабочие виноваты в том, что они безработные, — это вина Китая!написал Трамп в "Твиттере".

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что за два первых весенних месяца работу потеряли около 22 миллионов американцев. Треть из них не смогла найти новую и в мае. По словам Пауэлла, уровень безработицы в США сейчас составляет 11%. Это больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Исследователи прогнозируют в США "вечную" безработицу

Эксперты уверены, что нынешние действия властей страны по сокращению неработающего населения не принесут успеха.

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