Число участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске сократилось вдвое — видео

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В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Сегодня на неё вышло вдвое меньше людей, чем неделей ранее - 3,5 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что призывы освободить Фургала или провести открытое судебное заседание звучат только из уст членов инициативной группы. Большинство людей отдыхает и разговаривает о жизни.

При этом численность активистов продолжает уменьшаться. Пришедшие связывают это с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлению на мероприятии представителей несистемной оппозиции, использующих площадку в личных целях.