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Число участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске сократилось вдвое — видео

При этом политические призывы звучат лишь из уст членов инициативной группы, а большинство людей отдыхают и разговаривают о жизни.

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Видео © LIFE

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Сегодня на неё вышло вдвое меньше людей, чем неделей ранее - 3,5 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что призывы освободить Фургала или провести открытое судебное заседание звучат только из уст членов инициативной группы. Большинство людей отдыхает и разговаривает о жизни.

Подайте миллионерам. Как семья Фургала решила заработать на его проблемах

Журналист Михаил Шахназаров — о том, зачем семья задержанного экс-губернатора Хабаровского края решила устроить токсичный сбор денег на адвокатов.

При этом численность активистов продолжает уменьшаться. Пришедшие связывают это с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлению на мероприятии представителей несистемной оппозиции, использующих площадку в личных целях.

Также администрация напоминает, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а публичные мероприятия запрещены. Несмотря на все меры профилактики, в краевой столице регистрируется массовый рост заболевания коронавирусом.

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