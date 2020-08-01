Директор Музея Победы назвал кощунством осквернение памятника Рокоссовскому в Польше

Маршал Конев в плену, а Сталин повален на землю. Как в мире сносили советские памятники Прошлое — обоюдоострое оружие, и то, что вчера почиталось одной властью, после смены политического строя становится позором. Чаще всего жертвами такого разворота являются памятники — правителям, победителям, солдатам. Такая участь постигла после Октябрьской революции многие царские памятники. Такая же участь настигла и советские памятники. Причём пострадали они как в Европе, так и в России. И даже в самом СССР. Вот несколько громких сносов.