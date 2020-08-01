Директор Музея Победы назвал кощунством осквернение памятника Рокоссовскому в Польше

Осквернение памятника советскому и польскому маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице является кощунством. Об этом заявил директор Музея Победы Александр Школьник.
— Неумение дорожить своей историей, как бы ни менялся политический курс страны, подлое и трусливое обращение с памятью, конечно, не могут вызывать ничего, кроме недоумения и возмущения, — приводит слова Школьника пресс-служба музея.
Директор музея отметил, что если власти страны не найдут виновных, то продемонстрируют собственное политическое бессилие.
Маршал Конев в плену, а Сталин повален на землю. Как в мире сносили советские памятникиПрошлое — обоюдоострое оружие, и то, что вчера почиталось одной властью, после смены политического строя становится позором. Чаще всего жертвами такого разворота являются памятники — правителям, победителям, солдатам. Такая участь постигла после Октябрьской революции многие царские памятники. Такая же участь настигла и советские памятники. Причём пострадали они как в Европе, так и в России. И даже в самом СССР. Вот несколько громких сносов.
Школьник задался вопросом, помнят ли вандалы, что сделал их соотечественник для страны. Он добавил, что единственный в истории маршал двух стран всегда дорожил корнями и был сильным, открытым, дружелюбным и миролюбивым человеком.
В заключение директор музея выразил надежду, что в Польше всё же есть много адекватных людей, отвергающих столь гнусные действия.
Напомним, 30 июля польские СМИ сообщили, что неизвестные обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому. Вандалы оставили себе голову, а остальную часть монумента выбросили.