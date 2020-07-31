Пора готовить купальники. В Москву на следующей неделе вернётся 30-градусная жара

До плюс 31 градуса тепла ожидается в российской столице на следующей неделе. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передаёт агентство "Москва".

По словам синоптика, в выходные в городе будет облачно, не исключена вероятность кратковременных дождей и гроз. Днём столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов тепла.

Уже в понедельник, 3 августа, осадки практически прекратятся. Во вторник, 4 августа, направление ветра изменится на южное, а дневная температура начнёт повышаться. В среду воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, а в четверг — до плюс 26–31 градуса.