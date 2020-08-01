Netflix снимает на Украине комедийный боевик с Ван Даммом в главной роли

Американский актёр бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм сыграет роль спецагента в комедийном боевике компании Netflix "Последний наёмник" (The Last Mercenary). Большая часть съёмок пройдёт на Украине, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

— Также будут снимать в Париже. Сюжет события развернётся во Франции. Среди главных действующих лиц — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов, — написал Ткаченко в "Фейсбуке".

Съёмки уже стартовали и продлятся до осени. Режиссёром проекта выступит Дэвид Шахрон. Производством займутся международная компания Apple Tree и украинская Star Media.

По сюжету герою Ван Дамма предстоит спасать своего сына, ставшего жертвой ложного обвинения в торговле оружием и наркотиками. Издание Variety отмечает, что это красивая, весёлая и насыщенная экшеном история. По словам режиссёра, фильм отдаст дань классическим боевикам 80–90-х годов, где были "необыкновенные герои, а эффектные трюки чередовались с шутками".