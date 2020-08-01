Брат Нурмагомедова нокаутом одержал десятую победу в десяти боях MMA — видео

Just a one-sided beating from Usman Nurmagomedov, who improves to 10-0. Did anything he wanted. Time for a serious step up in competition. #UAEWarriors12 pic.twitter.com/fPOax7T2Tl— caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов одержал победу над финном Джерри Кварнстромом на турнире UAE Warriors 12, который прошёл в Абу-Даби.
Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом. Усман попал ногой в голову оппоненту, после чего повалил его и нанёс серию ударов руками.
"Чеченский Хабиб" взрывает UFC! Чем швед с российскими корнями влюбляет в себя фанатов ММАИмя Хамзата Чимаева пестрит последние несколько дней на всех ведущих мировых спортивных порталах, в соцсетях и в умах фанатов ММА.
Теперь на счету двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова десять побед в десяти боях в MMA. Стоит отметить, что оба бойца выступают в лёгкой весовой категории.
Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов следующий бой проведёт 24 октября. Его соперником будет Джастин Гейджи.