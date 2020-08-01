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Брат Нурмагомедова нокаутом одержал десятую победу в десяти боях MMA — видео

Поединок завершился уже в первом раунде.

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов одержал победу над финном Джерри Кварнстромом на турнире UAE Warriors 12, который прошёл в Абу-Даби.

Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом. Усман попал ногой в голову оппоненту, после чего повалил его и нанёс серию ударов руками.

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Имя Хамзата Чимаева пестрит последние несколько дней на всех ведущих мировых спортивных порталах, в соцсетях и в умах фанатов ММА.

Теперь на счету двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова десять побед в десяти боях в MMA. Стоит отметить, что оба бойца выступают в лёгкой весовой категории.

Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов следующий бой проведёт 24 октября. Его соперником будет Джастин Гейджи.

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