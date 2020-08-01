Брат Нурмагомедова нокаутом одержал десятую победу в десяти боях MMA — видео

"Чеченский Хабиб" взрывает UFC! Чем швед с российскими корнями влюбляет в себя фанатов ММА Имя Хамзата Чимаева пестрит последние несколько дней на всех ведущих мировых спортивных порталах, в соцсетях и в умах фанатов ММА.