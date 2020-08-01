В МЧС объяснили, как избежать ДТП

Превышение скорости или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения чаще всего приводит к ДТП. Чтобы снизить риск аварии, нужно соблюдать несколько правил, рассказали в МЧС России.

При езде по трассе необходимо быть внимательным и применять периферийное зрение, когда, смотря в одну точку, можно видеть множество объектов по бокам.

Не стоит забывать смотреть в зеркала заднего вида и оценивать скорость идущих позади машин. Но нельзя терять из виду автомобили на другой полосе. Существуют "слепые" зоны, из-за которых при перестроении можно повредить другую машину.

Специалисты отмечают, что за рулём нельзя есть, а также употреблять напитки — это сильно отвлекает от дорожной ситуации. В обязательном порядке необходимо пользоваться ремнями безопасности.

Провоцировать других водителей частым употреблением звукового сигнала также не стоит. А автомобилям, которые двигаются со скоростью больше вашей, необходимо уступить дорогу, чтобы не провоцировать агрессивное вождение.

В ведомстве напомнили, что аварии в России фиксируются каждые пять секунд, большинства из них можно было бы избежать, соблюдая простые правила.