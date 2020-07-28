Девушка нашла на пляже страшных существ, которые оказались тут словно с другой планеты

Недавно на "Фейсбуке" завирусились фотографии жутковатых существ, сделанных австралийкой во время прогулки по побережью недалеко от города Манджеры на западе страны. В комментариях пользователи начали предполагать, что же это может быть. Кто-то был уверен, что девушка наткнулась на плаценту дельфина, другие сравнивали находки с какими-то чудными яйцами.

Странствующий анемон. Фото © Facebook

Но на деле всё было не так жутко. Девушка, которая нашла существ, изучила вопрос и выяснила, что это странствующий анемон. И, по словам морского биолога профессора Кулюм Браун из Университета Маккуори, это действительно так. Судя по ареалу анемонов, или Phlyctenactis tuberculosa, найти их на западном побережье нетрудно. Также они обитают в водах каменистых берегов Нового Южного Уэльса, Тасмании и Новой Зеландии, пишет Yahoo News.

Он может ползти по дну или же плыть по течению. Обычно днём они не пользуются щупальцами, но ночью они передвигаются от растения к растению в поисках питания. По сравнению с другими анемонами плавающий анемон довольно ловкий хищник Выдержка из материала австралийского музея о странствующих актиниях

Асцидии. Фото © Facebook