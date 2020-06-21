Хозяйка нашла во дворе тысячи крохотных "инопланетных" существ, которые двигаются от любого касания

Австралийка, чьё имя не раскрывается, опубликовала в группе Facebook, посвящённой насекомым, странное видео. Сначала кажется, что в кадре какой-то необычный чёрный песок, но стоит женщине его коснуться, как становится ясно — это что-то живое. Маленькие жучки начинают скатываться, будто цепляясь друг за друга. Зрелище не из приятных.

Кто-нибудь видел это раньше? Они просто появились сегодня по всему двору. Тут всю ночь шёл дождь Пользовательница Facebook

Видео © Facebook

В комментариях перепуганные пользователи посоветовали женщине сжечь колонию "чужих" вместе со своим домом и скорее бежать куда глаза глядят.

Мне 59, и я в жизни не видела ничего настолько страшного Пользователь Facebook

Кажется, сейчас они начнут вылупляться! Пользователь Facebook

И хоть большинство пользователей так и не смогли понять, что это за "инопланетные яйца", нашлись и те, кто точно знал, кто наведался в гости к австралийке. Как оказалось, никакого вмешательства пришельцев.

Фото © Twitter / Polard2007