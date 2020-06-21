Хозяйка нашла во дворе тысячи крохотных "инопланетных" существ, которые двигаются от любого касания

Австралийка, чьё имя не раскрывается, опубликовала в группе Facebook, посвящённой насекомым, странное видео. Сначала кажется, что в кадре какой-то необычный чёрный песок, но стоит женщине его коснуться, как становится ясно — это что-то живое. Маленькие жучки начинают скатываться, будто цепляясь друг за друга. Зрелище не из приятных.
Кто-нибудь видел это раньше? Они просто появились сегодня по всему двору. Тут всю ночь шёл дождь
Пользовательница Facebook
Видео © Facebook
В комментариях перепуганные пользователи посоветовали женщине сжечь колонию "чужих" вместе со своим домом и скорее бежать куда глаза глядят.
Мне 59, и я в жизни не видела ничего настолько страшного
Пользователь Facebook
Кажется, сейчас они начнут вылупляться!
Пользователь Facebook
И хоть большинство пользователей так и не смогли понять, что это за "инопланетные яйца", нашлись и те, кто точно знал, кто наведался в гости к австралийке. Как оказалось, никакого вмешательства пришельцев.
Фото © Twitter / Polard2007
Один из сотен людей, оставивших комментарии, заявил, что жучки — это ногохвостки, которые также называются коллемболами. Насекомые настолько маленькие, что увидеть их невооружённым взглядом практически невозможно, когда они существуют поодиночке, пишет Yahoo News. Кроме того, они безопасны для людей и их питомцев — они не кусаются и не распространяют никакие болезни.
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