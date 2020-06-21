5 невероятных оптических иллюзий, посмотрев на которые, вы перестанете верить своим глазам

Знак Бэтмена... или Супермена. С какой стороны посмотреть
Стрелка, которая указывает вправо, куда бы вы её ни поворачивали.
Конечно, на самом деле это вообще не стрелка
В зависимости от угла обзора формы сердец становятся менее или более округлыми
Сотни крошечных зеркал, направленные в разные стороны, отражают цвета с листов, показывая слова love и hate ("любовь" и "ненависть")
Чтобы спроектировать эту впечатляющую иллюзию, у Кокичи Сугихары из университета Мэйдзи в Японии ушёл не один час работы. Четыре окружности превращаются в четырёхконечную звезду
WOW-news
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