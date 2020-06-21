5 невероятных оптических иллюзий, посмотрев на которые, вы перестанете верить своим глазам

Знак Бэтмена... или Супермена. С какой стороны посмотреть

Кадры из видео Instagram / physicsfun

Стрелка, которая указывает вправо, куда бы вы её ни поворачивали.

Конечно, на самом деле это вообще не стрелка

Кадры из видео Instagram / physicsfun

В зависимости от угла обзора формы сердец становятся менее или более округлыми

Кадры из видео Instagram / physicsfun

Сотни крошечных зеркал, направленные в разные стороны, отражают цвета с листов, показывая слова love и hate ("любовь" и "ненависть")

Кадры из видео Instagram / physicsfun

Чтобы спроектировать эту впечатляющую иллюзию, у Кокичи Сугихары из университета Мэйдзи в Японии ушёл не один час работы. Четыре окружности превращаются в четырёхконечную звезду