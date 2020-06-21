Тренерша обрела счастье, только когда наплевала на свои идеальные 47 кг и набрала лишний вес

30-летняя Хенни Муди живёт и работает в Сиднее. Посвятив свою жизнь спорту, девушка постоянно следила за фигурой. К 2018 году вес Хенни упал до 47 килограмм, но это нисколько её не радовало. Она решила полностью пересмотреть своё отношение к идеалам красоты и теперь нисколько об этом не жалеет. Сейчас красотка весит 60 кг и вдохновляет девушек жить в гармонии со своими формами.
В интервью Daily Mail Хенни рассказала, что, когда её вес достиг минимума, она не удивилась. Тогда девушка работала фитнес-тренером шесть дней в неделю по 18 часов в сутки. Осиная талия для неё была чем-то очевидным — кто пойдёт тренироваться к девушке, которая сама не в форме.
Я жила своей компанией и миром фитнеса. Я думала, что должна быть "худой", чтобы быть успешной
Хенни Муди
Но даже когда весы показывали всё меньше и меньше, уверенности в себе больше не становилось. Тогда Хенни и решилась на большие перемены. И хоть от спорта и здорового питания она отказаться никак не могла, теперь девушка всё чаще отдаёт предпочтение простым радостям жизни.
Я совершенно изменилась. Я всё ещё люблю ЗОЖ и фитнес, и даже больше, чем когда либо. Но я смотрю на всё это под другим углом. Я сосредоточилась на том, чтобы говорить ДА всем возможностям жизни (привет, счастливые килограммы), и построении сильного и соблазнительного тела! 🍑
Хенни перестала считать калории и мучить себя длительными тренировками, и это пошло ей только на пользу. Вместе с килограммами пришли и изящные формы, которые, по мнению Хенни, стали лишь более женственными. Сейчас Муди активно ведёт инстаграм-аккаунт, в котором призывает девушек не переживать из-за пропущенных тренировок и больше любить себя.
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